Югра представила на международном форуме опыт ориентированности власти на потребности жителей

В Ханты-Мансийске 29 сентября – 1 октября прошел II международный форум "Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления". Одной из главных его тем стала ориентированность власти на жителя. О том, как прошло масштабное мероприятие, читайте в материале Накануне.RU.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что "хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах России, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми". В Югре это реализовано через человекоцентричность власти, которая стала одной из центральных тем форума. В государственной службе она необходима для достижения лучших результатов в обслуживании граждан, улучшения их удовлетворенности, повышения эффективности работы государственных органов и укрепления доверия общества к власти. Гости и эксперты панельной дискуссии, круглого стола и лекций под общим названием "Человекоцентричность в государственной службе" обменялись мнениями о том, как применить этот подход, свойственный для бизнеса, в госслужбе, а также смогли поделиться своим опытом.

Среди мероприятий форума – рабочая встреча губернатора автономного округа Натальи Комаровой с региональными управленческими командами Югры, Ямала, Республики Саха (Якутия), представителями администраций ДНР и Запорожской области, участниками образовательного интенсива "Цифра и душа". Значимым мероприятием форума стало подписание соглашения между Югрой и АНО "Агентство стратегических инициатив". Участники обсудили первые результаты внедрения Регионального социального стандарта, определили проблемные вопросы и сформировали проектные инициативы в части поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, результаты проектировочных сессий презентуют перед губернаторами.

Во второй день форума состоялось пленарное заседание "Моя страна для человека". В нем поучаствовали губернатор Югры Наталья Комарова, генеральный директор Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева, первый секретарь посольства республики Ангола в России Лузия Паула Педро Пашкоал и адъюнкт-профессор Международного института научной дипломатии и устойчивого развития Университета UCSI (Куала-Лумпур, Малайзия) Крис Тан.

Наталья Комарова начала свое выступление со строк хантыйского поэта Владимира Волдина: "Всех людей мы называем – ханты. Ханты – русский, ненец и узбек, потому что это слово – ханты – в переводе значит человек". Губернатор Югры отметила, что человекоцентричность была заложена в основу формирования стратегии развития региона. Руководство Югры вовлечено в реализацию федерального проекта "Государство для людей", одним из приоритетных критериев профессионализма для чиновников является готовность ориентироваться в своей деятельности на потребности жителей. В настоящее время в Ханты-Мансийском округе создано немало интересных и ценных управленческих практик, которыми Югра готова делиться со всеми желающими.

Позже на рабочей встрече с участниками интенсива для управленческих команд "Цифра и душа" Наталья Комарова в качестве примера профессионализма управленцев Югры рассказала о том, что команда "Ugrateam-management" стала серебряным призером мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global management Challenge, лишь чуть-чуть уступив команде Китая. В конце заседания был подписан ряд договоров о сотрудничестве между Ханты-Мансийским автономным округом, Агентством стратегических инициатив и бизнесменами, реализующими в регионе социально значимые проекты. Губернатор Наталья Комарова на своей странице "ВКонтакте" сообщила об участии в презентации результатов по лабораториям проектировочной сессии "Региональный социальный стандарт".

"Участники сессии рассмотрели вопросы поддержки участников СВО и членов их семей; применения цифровых сервисов в социальной сфере; поддержки региональных СОНКО; ранней помощи и диагностики при рождении детей с пороками и патологиями развития; работы института региональных сервисных уполномоченных. АНО "Агентство стратегических инициатив" отметило работу федеральных экспертов: Артема Шадрина, Анны Битовой; региональных сервисных уполномоченных Елены Семелевой, Ирины Кирилловой, Светланы Аникеевой, Анны Домченко, Руслана Казыханова", - написала губернатор.

Также глава региона приняла участие в церемонии награждения победителей Акселератора технологических стартапов и победителей конкурса "Лидеры Югры", организованного Департаментом государственной службы и профилактики коррупции Югры. По итогам Акселератора технологических стартапов были отобраны пять победителей, которые получили гранты в размере 2 млн рублей на реализацию проектов на территории автономного округа. В число победителей вошли Алексей Лаврик с проектом "Создание 3D-скаффолдов на основе аллогенной соединительной ткани" из Санкт-Петербурга, Олеся Харисова с проектом "Эксклюзивная ультрафреш-продукция и производные решения на основе сырья, выращенного методом гидропоники" из Ханты-Мансийска, Федор Канищев с проектом "Автоматический комплекс наведения спутниковой связи "МобиСат"" из Нижневартовска, Айханон Гаджиева с проектом "Разработка ИК-анализатора качества трансформаторного масла" из Ханты-Мансийска, Александр Тальнишных с проектом "Проект управления отходами "Зеленая волна"" из Ханты-Мансийска.

Организаторами форума стали правительство Ханты-Мансийского автономного округа, департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры, автономное учреждение "Региональный институт управления". АНО "Агентство стратегических инициатив" и АНО "Россия – страна возможностей". Для участия в форуме зарегистрировались больше 500 специалистов из 27 регионов России, а также Сирии, Анголы, Малайзии, Казахстана, Белоруссии.