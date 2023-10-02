02 Октября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Отопительный сезон во Владимирской области стартовал

Начало отопительного сезона стало одной из ключевых тем оперативного совещания Губернатора Владимирской области Александра Авдеева с руководителями исполнительных органов Владимирской области, структурных подразделений администрации Губернатора и органов местного самоуправления, которое прошло 2 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В территориях региона приняты соответствующие постановления о начале отопительного сезона. Во многих муниципальных образованиях, в том числе во Владимире, он начинается с сегодняшнего дня. В Радужном – с 3 по 5 октября, в Ставрово – 4 октября. Сегодня ожидаем решений от округа Муром и Юрьев-Польского района. Все котельные в нашем ведении готовы. По социальной сфере отопление запущено ранее: в Судогодском районе – с 14 сентября, в Гусь-Хрустальном районе и посёлке Вольгинский Петушинского района – с 18 сентября, в Вязниковском районе – 21-го, в Киржачском районе – с 25 сентября, в Александровском и Меленковском районах – с 26 сентября, в Гороховецком – с 27-го», – сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Елена Семёнова.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

«По факту до 1 октября была летняя погода. Не ждите холодных ночей, тем более их прогнозируют уже к концу недели. Вы прекрасно знаете, что есть тепловая инерционность зданий, система прогревается не сразу и в начале сезона возможны срывы и сбои. С сегодняшнего дня активно заполняйте систему, устраняйте протечки. К концу недели как минимум вся социальная сфера должна на 100 процентов находиться в нормальном тепловом режиме», – поставил задачу главам органов местного самоуправления Александр Авдеев.

Теги: александр авдеев, отопительный сезон,


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