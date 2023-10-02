Доллар стоит больше 99 рублей

Курс доллара на Московской бирже днем в понедельник, 2 октября, превысил 99 руб. впервые с середины августа. Евро стоит уже выше 104 руб. – это максимум с начала сентября. Таким образом, действие двух повышений ключевой ставки ЦБ и других усилий правительства по удержанию курса нацвалюты оказались нивелированы.

Аналитики считают, что предпосылок для укрепления рубля нет. Наоборот, давить на него будет и ситуация с количеством иностранных валют на рынке, и сокращение продажи юаней со стороны регулятора. В то же время эксперты признают, что текущая волатильность курса в значительной мере носит спекулятивный характер.