Подрядчика набережной в Усть-Качке приговорили к пяти годам общего режима

Индивидуальный предприниматель (ИП) из Белгорода и Комсомольска-на-Амуре Владимир Газарян взят под стражу в Перми, сообщает "РБК Пермь"

Его приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом 350 тыс. руб. за мошенничество и изготовление фальшивых платежек при обустройстве набережной на курорте "Усть-Качка". Сумма ущерба составила 68,6 млн руб.

Напомним, возглавлявший до 23 сентября 2019 года службу госзаказчика Дмитрий Левинский был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Помимо ущерба для регионального бюджета, оцененного в 52,6 млн руб., ему вменено создание угрозы крупной аварии из-за размыва незащищенной береговой линии Воткинского водохранилища.



Ленинский районный суд Перми 4 июля 2022 года наказал Левинского на один год и шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.



2 октября 2023 года оглашен приговор бывшему владельцу и главе компании-подрядчика — экс-гендиректору московского "Сириус" Владимиру Газаряну. Он признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и изготовлении поддельных платежных поручений (ч. 1 ст. 187 УК РФ). По совокупности наказаний определено пяти лет заключения в ИК общего режима со штрафом 350 тыс. руб., с лишением права занимать руководящие должности в строительстве на год и шесть месяцев. В этот срок зачтено пребывание под стражей с 15 августа по 9 декабря 2022 года, домашним арестом с 10 декабря 2022 года по 17 июля 2023 года, запретом определенных действий с 17 июля.



В обеспечение прокурорского иска сохранен арест на имущество Газаряна. Это шесть объектов недвижимости, расположенных в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Белгороде и Белгородской области. В том числе — нежилые здания площадью 990,1, 361 и 105,3 кв м.

