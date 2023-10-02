В зимний период во Владимирской области к содержанию автодорог привлекут технику лесного комплекса

2 октября на оперативном совещании в Правительстве региона под председательством Губернатора Александра Авдеева обсудили вопрос закупки дополнительного оборудования для спецтехники Владлесхоза: её планируется привлекать для уборки дорог на территории Владимирской области в зимний период, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства области.

Установка навесного оборудования – коммунальных щёток и гидроприводных поворотных отвалов – на «лесную» технику позволит закрыть дефицит спецмашин и избежать коллапсов в случае обильных снегопадов, которые стали типичными для последних зим. Решено закупить 27 комплектов навесного оборудования, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков. Определены марки и модификации, характеристики оборудования. При этом, даже если в сезоне 2023/2024 годов оно не потребуется для ухода за дорогами, лесникам пополнение всё равно не будет лишним. Осуществить закупку планируется к началу «снежного сезона», в течение ближайших двух месяцев.

«Для эффективного использования оборудования необходимо определить потенциальный объём работ в конкретных муниципальных образованиях. На данный момент у нас есть отклик от Суздальского района, ряда сельских поселений Селивановского и Судогодского районов, города Киржача. Продолжим взаимодействовать с главами городских округов и муниципальных районов по этому вопросу», – добавил министр лесного хозяйства Евгений Малышев.

«Если случится малоснежная зима и часть оборудования не будет востребована из-за погодного фактора, пусть лучше будет избыток техники. Но при наступлении снегопадов мы сможем эффективно и быстро справляться с ситуацией, не допуская коллапсов. Техника, оснащённая спецоборудованием, – обязательно пригодится», – подытожил Александр Авдеев.