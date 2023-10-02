02 Октября 2023
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Общество Владимирская область
Фото:avo.ru

Во Владимирской области появилось еще одно современное социокультурное пространство - открыли модельную библиотеку, модернизированную в рамках нацпроекта «Культура»

Накануне в деревне Аксёново Гусь-Хрустального района Владимирской области торжественно открыли сельскую библиотеку, модернизированную по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура». В мероприятии приняли участие министр культуры Владимирской области Ольга Демина, глава администрации Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин, руководство и жители сельского поселения.

Аксёновская библиотека – уже третья модельная библиотека в Гусь-Хрустальном районе, которая открыта благодаря нацпроекту. Она станет одним из главных социокультурных центров Краснооктябрьского сельского поселения, в которое входит деревня Аксёново с населением около 400 человек. Основные направления работы библиотеки – работа с детьми, подростками, семьями, организация интеллектуального досуга разных слоёв населения, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Ольга Демина поздравила сотрудников и читателей с открытием учреждения культуры нового поколения. «Уверена, что перевоплощение пространства библиотеки позволит реализовать новые интересные проекты и творческие идеи, обозначит точки роста, превратит её в центр живого интеллектуального общения», – отметила министр.

модельная библиотека во владимирской области(2023)|Фото: avo.ru

Концепция модернизации библиотеки называется «Изумрудный город». Она родилась из одноимённого проекта создания комнаты интеллектуального развития и творчества в помещениях учреждения.

В Изумрудном городе есть переулок Полезных знаний, проспект Иностранной литературы, бульвар Весёлых рассказов, Литературный сквер для маленьких читателей, площадь Сказочных историй и волшебства, улицы Серьёзных рассказов и повестей, Классической литературы, мастерская «Радуга творчества». 

модельная библиотека во владимирской области(2023)|Фото:avo.ru

После ремонта по дизайн-проекту библиотечные помещения преобразились. Мобильная мебель в отделе абонемента позволяет оперативно трансформировать пространство и обеспечивать занятия и организацию досуга пользователей в разных местах одновременно. Появились новые пространства: «Калейдоскоп встреч» для проведения мероприятий, бесед, неформального общения и отдыха; «Информационный портал» – место для получения государственных, социальных и других услуг в электронном формате, а также консультаций по использованию этих ресурсов. Там будут проходить занятия по программе «Компьютерный ликбез»; сектор литературно-географического проекта «Здравствуй, мир!» – уютный уголок с соответствующей литературой, интерактивным глобусом, настольными географическими играми, мягкой мебелью и необычным освещением; сектор тихого чтения «Читаем, отдыхаем…»; «Театр, где играем мы» с «Залом веселых затей». Там будут проходить литературные утренники, семейные и детские праздники, литературные постановки, показы мультфильмов и кинолент по произведениям школьной программы.

В результате модернизации библиотеки книжный фонд пополнился почти на полторы тысячи новых книг. Весь книжный фонд находится в открытом доступе для пользователей.

Пользователям будут доступны услуги сканирования, ламинирования, брошюрования материалов, цветная печать, доступ к электронным базам данных, расширенный поиск по электронному каталогу.

модельная библиотека во владимирской области(2023)|Фото:avo.ru

На модернизацию библиотеки в 2022-2023 годах были направлены 5 млн рублей из федерального бюджета. Дополнительное финансирование – более 7,5 млн рублей из областного и местного бюджетов – пошло на изготовление дизайн-проекта, обследование библиотеки, инженерно-техническую документацию, капитальный ремонт здания, перепланировку помещений, внутреннюю отделку, облицовку фасада, ремонт крыши, крыльца, замену отопления, освещения, оборудование придомовой территории.

Теги: модельная библиотека, национальный проект культура, модернизация,


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