Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разрушающегося общежития в Челябинской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за общежития в Челябинской области, где разрушаются стены и появились паразиты.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК, к Бастрыкину обратилась жительница Кыштыма. Она пожаловалась на ненадлежащее обслуживание общежитие и непринятия мер к признанию его аварийным. Здание было построено в 1980-х годах и сейчас находится в критическом состоянии.

"Перекрытия и стены разрушаются, в коридорах отсутствуют оконные рамы, появились насекомые и паразиты. Кроме того, подвал длительное время затапливается, что привело к образованию плесени в жилых помещениях и заболеваниям органов дыхания у жильцов", - говорится в сообщении.

Жители обращались в обслуживающую организацию и администрацию городов, но результатов это не дало.

По данной информации проводится процессуальная проверка. Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.