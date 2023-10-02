Обидчивый посетитель бросил в кафе Екатеринбурга коктейль Молотова

В Екатеринбурге мужчина решил отомстить персоналу кафе "Дамаск" и попытался поджечь помещение вместе с людьми внутри.

Инцидент произошел утром 30 сентября. Перед этим мужчина вместе с компанией пришел в кафе, где пробыл несколько часов. Затем на утро посетитель вернулся и забросил в помещение два коктейля Молотова: одна бутылка упала на крышу, а вторая перед входом. Персонал вовремя заметил происходящее и моментально потушил огонь.

Как оказалось, екатеринбуржца разозлило, что ранее его в пьяном состоянии не хотели пускать в кафе. Теперь, из-за пьяной обиды, ему грозит до 7 лет колонии.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых, мужчина ранее 10 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и грабежи. Последнее наказание он отбывал в исправительной колонии № 3 Краснотурьинска, откуда освободился 4 апреля текущего года.

"В настоящее время дебошир содержится под стражей в изоляторе временного содержания УМВД по Екатеринбургу. В предстоящий понедельник сотрудники полиции планируют доставить его под конвоем в суд для избрания меры пресечения. Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №1 проверяют обидчивого скандалиста – поджигателя на причастность к другим ранее совершенным преступлениям на территории Уральского региона", - отметил полковник Горелых.