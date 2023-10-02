Обидчивый посетитель бросил в кафе Екатеринбурга коктейль Молотова

02 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Обидчивый посетитель бросил в кафе Екатеринбурга коктейль Молотова

В Екатеринбурге мужчина решил отомстить персоналу кафе "Дамаск" и попытался поджечь помещение вместе с людьми внутри.

Инцидент произошел утром 30 сентября. Перед этим мужчина вместе с компанией пришел в кафе, где пробыл несколько часов. Затем на утро посетитель вернулся и забросил в помещение два коктейля Молотова: одна бутылка упала на крышу, а вторая перед входом. Персонал вовремя заметил происходящее и моментально потушил огонь.

Как оказалось, екатеринбуржца разозлило, что ранее его в пьяном состоянии не хотели пускать в кафе. Теперь, из-за пьяной обиды, ему грозит до 7 лет колонии.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых, мужчина ранее 10 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и грабежи. Последнее наказание он отбывал в исправительной колонии № 3 Краснотурьинска, откуда освободился 4 апреля текущего года.

"В настоящее время дебошир содержится под стражей в изоляторе временного содержания УМВД по Екатеринбургу. В предстоящий понедельник сотрудники полиции планируют доставить его под конвоем в суд для избрания меры пресечения. Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №1 проверяют обидчивого скандалиста – поджигателя на причастность к другим ранее совершенным преступлениям на территории Уральского региона", - отметил полковник Горелых.

Теги: кафе, Екатеринбург, коктейль Молотова


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети