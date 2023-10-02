В Большесосновском районе мужчина и женщина погибли во время пожара

В Большесосновском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двоих местных жителей во время пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Тела были обнаружены 1 октября 2023 года. Погибшие - мужчина 1961 года рождения и женщина 1983 года рождения.

Ведомство проводит доследственную проверку.

В настоящее время следователями Очерского межрайонного следственного отдела следственного управления проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.