02 Октября 2023
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Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

В Большесосновском районе мужчина и женщина погибли во время пожара

В Большесосновском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двоих местных жителей во время пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Тела были обнаружены 1 октября 2023 года. Погибшие - мужчина 1961 года рождения и женщина 1983 года рождения.

Ведомство проводит доследственную проверку.

(2023)|Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

В настоящее время следователями Очерского межрайонного следственного отдела следственного управления проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: Большесосновский район, мужчина, женщина, пожар


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