02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Все армянское население Нагорного Карабаха уехало из непризнанной республики

Поток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению практически иссяк. На 2 октября в республику въехало чуть более 100 тыс. вынужденных переселенцев. Границу пересекли более 21 тыс. транспортных средств.

По данным кабинета министров Армении, почти 90 тыс. беженцев уже зарегистрировались, жильем обеспечили почти 54 тыс. карабахских армян.

Ранее глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что его страна готова принять около 40 тыс. карабахских семей.

Население непризнанной Нагорно-Карабахской республики оценивалось ранее в 100-120 тыс. человек.

Теги: нагорный карабах, беженцы, армения


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