Жители Сургута могут вложиться в создание "Сургутского Кремля"

Сургут готовится встретить свое 430-летие. К июню 2024 года Администрация города планирует презентовать основной контур пешеходного маршрута "Сургутский Кремль" по историческому пространству в границах XVI-XIX веков и его символическую квинтэссенцию – памятный знак на этом маршруте.

"История – наша память, а память – наша сила. Проект "Сургутский Кремль" как раз даст возможность жителям и гостям города погрузиться в историю Сургута", – отметил ещё на старте проекта в феврале 2023 года Глава Сургута Андрей Филатов.

Поучаствовать в проекте уже сейчас может каждый сургутянин – жители могут поддержать проект, направив деньги на специальный, открытый с этой целью счёт. Все имена жертвователей, независимо от объёма направленных средств, будут указаны в списке, который можно будет открыть через QR-код, размещённый на памятном знаке.

Благодаря научным исследованиям, очертания древнего города удалось восстановить на территории 9-го и 10-го микрорайонов Сургута. Под многоэтажками и в их окрестностях лежит богатый культурный слой – это объект культурного наследия регионального значения.

Рассказать о жизни Сургута в первые столетия и призван проект "Сургутский Кремль". Он включит в себя уже отреставрированную купеческую усадьбу Клепикова – образец сибирского зодчества и ныне филиал Сургутского краеведческого музея, дом сына купца, где сегодня располагается Центр патриотического наследия – его сейчас как раз ремонтируют. Маршрут украсят арт-объекты – "Стена времени", это своего рода хронологическое полотно города в исполнении молодых художников, муралы на стенах домов с изображениями исторической тематики. Предусмотрены тематическая навигация, указатели, стенды с кратким описанием исторических событий, архитектурная подсветка, малые архитектурные формы, зоны отдыха и активности. Маршрут подойдёт и просто для семейных прогулок, и для образовательных целей. Реализовать его в полном объёме город планирует за три года.

Финансируется создание пешеходного маршрута из бюджета Сургута. На ремонт объектов Сургутского краеведческого музея были привлечены средства региона и Российской Федерации. При этом жители города, предприниматели, согласно лучшим традициям российских меценатов, могут также проявить сопричастность к истории Сургута, поддержав проект, а также изготовление памятного знака "Сургутский Кремль". Перевести средства можно с помощью QR-кода, который указан ниже, сумма может быть любой, даже символической. Вовлеченность в проект – это возможность каждому сургутянину стать частью истории своего города. Участие жителей города в сборе средств сделает "Сургутский Кремль" по-настоящему народным проектом, сообщает Администрация города.



Реквизиты:

Получатель платежа:

УФК по ХМАО-Югре (Администрация города Сургута, л/с 04873031020)

ИНН: 8602020249

КПП: 860201001

Р/сч.: 03100643000000018700 в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск

К/сч.: 40102810245370000007

БИК: 007162163

Назначение платежа:

(04020704050040001150 04873031020) Безвозмездное перечисление на обустройство пешеходного маршрута и объекта Сургутский Кремль.