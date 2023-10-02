Мэра Тулуна допрашивают по делу о переселении людей из ветхого жилья и подтопленных территорий

Мэра Тулуна Юрия Кариха допрашивают по уголовному делу. Информацию об этом подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как написал глава региона в своем телеграмм-канале, следственным управлением СК по Иркутской области ведется проверка в рамках возбужденного уголовного дела по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, а также из подтопленных территорий.

Карих допрашивается следственными органами, но на данный момент он не задержан, подчеркнул Кобзев.

Информация о задержании мэра Тулуна появилась сегодня в телеграм-каналах. Якобы чиновника подозревают в мошенничестве с недвижимостью.

Карих занял пост мэра Тулуна 14 октября 2010 года. Он переизбирался на свой пост в 2014 и 2019 годах. В конце июня 2019 года в Иркутской области из-за сильных ливней произошло наводнение. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек.

В июне 2021 года уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в 2019 году, поднялся выше критической отметки. Тогда Кобзев сообщал, что около 250 семей до сих пор остаются в зоне паводка 2019 года. Он уточнил, что все получили сертификаты для покупки нового жилья, но "фактически остались на старом месте".