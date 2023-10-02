Власти Казахстана не пустят в страну иностранцев, плохо отзывающихся о республике

Казахстан не будет пускать в страну иностранцев, которые негативно высказываются о республике, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Такой список мы ведем, но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать. Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать", - цитирует Смадиярова РИА Новости.

Представитель МИДа Казахстана также выразил уверенность, что такой список ведет каждое государство.