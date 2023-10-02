02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат предложил сделать выплаты за ранение одинаковыми для всех участников СВО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов обратил внимание на выплаты за ранение для участников специальной военной операции из числа заключенных. Он хочет добиваться, чтобы размер таких выплат был одинаковым для всех.
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Как рассказал Иванов в своем Telegram-канале, по его данным, выплаты за ранение для заключенных-участников СВО составляют от 50 до 300 тысяч рублей.

"Возможно, такие суммы прописаны у них в контракте. Это в десять (!) раз меньше, чем аналогичная выплата для других категорий участников СВО", - сообщил депутат.

Он отметил, что жизнь и здоровье у всех людей равноценны, а потому и выплаты за ранение должны быть одинаковыми для всех категорий участников спецоперации. Иванов добавил, что направит соответствующее предложение руководителю парламентской группы по вопросам СВО Андрею Турчаку.

Напомним, ранее Максим Иванов рассказывал о проблемах участников СВО из числа бывших заключенных. По его словам, был непонятен статус таких бойцов.

Теги: выплаты, участники, СВО


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