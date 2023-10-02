02 Октября 2023
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Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

В Одессе не стали переименовывать Площадь Льва Толстого, но избавились от 15-ти Суворовских улиц

Одесситы выступили против переименования Площади Льва Толстого в Площадь Менделе Мойхер-Сфорима, но зато поддержали присвоение новых названий 15-ти Суворовским улицам в Пересыпском районе города (до 2023 года район был Суворовским).

Всего на электронное общественное обсуждение власти города вынесли 39 объектов топонимики. Проголосовать можно было на платформе Одесского горсовета "Социально активный гражданин".

В итоге за переименование Площади Льва Толстого выступили 158 пользователей, против – 201.

Зато жители города поддержали переименование 15-ти Суворовских улиц, а также улицы Александра Матросова (теперь будет улица Валерия Лобановского, известного футбольного тренера), спуска 8 марта (теперь – спуск Виктора Скаржинского, одесского лесовода). Улица Тимирязева будет переименована в улицу Айвазовского (крымского мариниста считают украинским художником). Новгородская улица получила имя Михаила Жука, а Новгородский переулок станет Дворниковым. Улица Дмитрия Донского будет Дмитриевской улицей.

Самая интересная ситуация с улицей Орловской, названной в честь российского города Орла. Она останется Орловской, но теперь – в честь профессора Орлова.

Между тем в комментариях к новости о голосовании в сети встречаются мнения, что "явка" на голосовании несколько маловата для миллионного города.

Теги: одесса, площадь льва толстого, переименование, голосование


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