02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Родители учеников екатеринбургской школы №22 обратятся в прокуратуру из-за массового увольнения педагогов

Родители учеников школы №22 на Уралмаше в Екатеринбурге снова жалуются на учреждение, откуда массово бегут педагоги. В этот раз обеспокоенные мамы и папы решили написать коллективную жалобу в прокуратуру и рассказать, что с последних обещаний директора Ильи Смирнова ситуация с преподавательским составом не сильно изменилась.

По словам председателя родительского комитета школы Алены Пеньевской, уроки русского языка и литературы до сих пор отсутствуют в расписании 8-ых классов, некоторым классам преподают математику только по учебникам, выдаваемым на уроках. В то же время, на "окна" ставят уроки музыки, которые вместо одного раза в неделю, проходят через день.

"Жалобу в прокуратуру некоторые классы пишут самостоятельно, но общее мы тоже будем готовить", - передает ее слова "КП-Екатеринбург".

Родители также напомнили, что после встречи с журналистами директор пообещал найти замену педагогам и наладить расписание до октября, однако на данный момент в школу пришли только преподаватель биологии и географии. В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что прокомментировать нынешнюю обстановку в учреждении Илья Смирнов сможет только 3 октября.

Ранее министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов взял под особый контроль ситуацию в школе №22 на Уралмаше. По словам родителей, перед началом учебного года школа внезапно осталась сразу без 12 педагогов. Директор заявил, что каждый из них ушел по собственным причинам, будь то декрет или пенсия, а отношения в рабочем коллективе ни при чем. Однако в родительском комитете утверждают, что новый глава школы вел себя с учителями по-хамски и именно с его приходом начались увольнения.

Теги: прокуратура, школа №22, Уралмаш, педагог, учитель, директор, родители


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