02 Октября 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Сергея Миронова

Миронов повторил объяснение Семигина о провокации против "Справедливой России"

Лидер партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов заявил о "наглой и топорной провокации" против партии и всех патриотов России. Так он прокомментировал скандал с заявлением от имени его коллеги Геннадия Семигина.

В заявлении говорилось, что русских солдат нужно гнать пинками на поле боя, чтобы они лучше воевали.

Миронов повторил объяснения Семигина. По его словам, это попытка рассорить патриотов на почве "заградотрядов". Но некоторые СМИ воспользовались провокацией, чтобы атаковать партию. Он уверен, что правоохранительные органы разберутся в том, кто и какую роль играл в этой истории.

При это заявление от имени Семигина было размещено еще 29 сентября, а опровержение опубликовано только сегодня – после того, как разгорелся скандал и многие военкоры начали требовать "реальный срок" для Семигина.

Военкор Александр Коц задает вопрос: почему взлом заметили только на четвертый день? И каким образом с сайта был удален пост, если доступ к ресурсу был утрачен? В обращении к главе СКР Семигин сказал, что "потребовалось время, чтобы получить доступ к сайту и убрать фейковую информацию". Но когда он сегодня писал опровержение в "Телеграме", то утверждал, что доступа к сайту нет. А пост к тому времени уже был удален, отмечает Коц.

Политолог Сергей Марков пишет, что настоящие патриоты России считают Семигина "имитационным патриотом". А власти уже много лет настоящих патриотов держат на удалении, так как они идейные и ими трудно манипулировать. А на важные посты выдвигают имитаторов. И Семигин может выйти сухим из воды, потому что принадлежит к таким непотопляемым политикам-имитаторам, готовым выполнить любую просьбу "демиургов".

Теги: геннадий семигин, скандал, взлом, сергей миронов, справедливая россия, провокация


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