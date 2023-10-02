Объявлена дата окончания строительства Международной лунной станции

Стало известно, когда должно завершиться строительство Международной научной лунной станции (МНЛС) на поверхности Луны.

По плану, это должно случиться в 2035-40 гг., приводит "Интерфакс" слова генерального инженера Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопина.

Напомним, в марте 2021 г. Россия и Китай договорились о создании совместной научной станции на Луне. Меморандум о взаимопонимании в формате видеоконференции подписали генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь. Это уже не первый документ о совместной деятельности в космосе. К настоящему времени подписаны и реализуются: соглашение о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" и китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7", а также соглашение о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

Добавим, в августе российский аппарат "Луна-25" разбился о лунную поверхность, так и не совершив прилунения.