02 Октября 2023
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Фото: Ростех

Отличившимся бойцам СВО предлагают давать земельные участки в Прикамье

Участникам СВО из Прикамья планируют предоставлять бесплатные земельные участки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания Прикамья.

Рассчитывать на получение земель смогут участники спецоперации, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас, граждан, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, граждан, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции.

Также воспользоваться льготой смогут члены семей участников спецоперации, в случае гибели бойца. Земли предлагается предоставлять в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

С инициативой выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В случае принятия законопроекта на октябрьском заседании, мера поддержки начнет действовать уже с января 2024 года.

Теги: спецоперация, земельный участок


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