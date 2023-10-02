В Екатеринбурге обсудят тенденции в строительстве новых школ

Завтра, 3 октября, на площадке международного форума и выставки 100+Technobuild состоится дискуссия, в ходе которой представители власти и бизнеса обсудят перспективы развития школьного фонда в Екатеринбурге и Свердловской области. Организаторами дискуссии выступают компания "Атомстройкомплекс" – один из ключевых подрядчиков по строительству образовательных учреждений, а также комитет по строительству областного Союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", архитекторы и представители сферы образования расскажут об оснащении современных школ: устанавливаемом мультимедийном оборудовании, автоматизации инженерных систем, а также о планировочных решениях, которые создают условия для реализации новых сценариев в обучении и расширении функционала школ – на примере передовых объектов, реализованных в Свердловской области.

Спикеры компании "Атомстройкомплекс" расскажут, как будет организована эксплуатация первой школы Екатеринбурга, возводимой в рамках государственно-частного партнерства. В дискуссии также примут участие представители министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Корпорации развития Среднего Урала. Эксперты обсудят перспективы тиражирования практики строительства образовательных учреждений в рамках концессии и ее преимущества.

Дискуссия "Школа будущего: оснащение и эксплуатация" состоится в первый день работы форума, 3 октября, с 10:00 до 11:30, в зале 3.1. Модератором выступит заместитель председателя комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Андрей Бриль.