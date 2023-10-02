02 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Phil Noble / Reuters

Состояние российских миллиардеров выросло на $21,13 млрд с начала года

С начала 2023 года состояние богатейших бизнесменов России возросло на $21,13 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg billionaires Index.

Основатель "Лукойла" Вагит Алекперов за девять месяцев текущего года заработал 6,4 миллиарда долларов, его состояние увеличилось до 21,8 миллиарда долларов.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин разбогател на 3,42 миллиарда долларов, до 23,3 миллиарда долларов, сообщает ТАСС.

Сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко заработал 3,04 миллиарда долларов, его состояние увеличилось до 16,2 миллиарда долларов.

В то же время член Совета Федерации от Республики Дагестан и бизнесмен Сулейман Керимов понес убытки в размере 1,48 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes вновь возглавил Юсуф Алекперов - единственный сын крупнейшего акционера и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова. Его наследство издание оценивает в 20,5 миллиарда долларов.

Всего в рейтинге 49 представителей второго поколения, в совокупности они унаследуют 244 миллиарда долларов.

Теги: миллиардеры, богатейшие бизнесмены


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