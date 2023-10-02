В Челябинске проектную документацию для строительства новой трамвайной ветки разработают за 147,8 млн рублей

В Челябинске выбрали подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ для строительства новой трамвайной линии от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. Информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

На аукцион поступило шесть заявок. Они соответствовали требованиям. победителем стал подрядчик, готовы выполнить работы за 147,8 млн рублей.

Напомним, подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию. Работы необходимо выполнить до 1 августа 2024 года, а до 1 октября 2024 года документация должна получить положительное заключение государственной экспертизы.

Новая трамвайная линия может появиться по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. Протяженность линии составит от 3,5 до 4,2 км. Она будет уточнена при разработке проектной документации. В рамках проекта планируется расширить проезжую часть протяженностью 800—1200 метров и построить трансформаторную подстанцию. В январе администрация Челябинска утвердила проект строительства новой трамвайной линии.