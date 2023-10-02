02 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: hnrus.com / Эйч энд Эн

Кисломолочный напиток Actimel для россиян теперь будет называться по-другому

Производитель молочных продуктов "Эйч энд Эн" (ранее – Danone Россия) объявил о "локализации" еще одного своего бренда – кисломолочного продукта Actimel. Теперь в России он будет выпускаться под названием Actimuno. Изменения коснутся названия бренда и дизайна упаковки.

"Новое название Actimuno полностью соответствует полезным свойствам самого продукта", - говорится в сообщении компании. Производитель отметил, что в Actimuno будут использоваться те же лактобактерии и в том же количестве, что и в Actimel.

В июле компания объявила о локализации другого своего бренда – "Активиа", который в России теперь называется "Актибио". "Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России", - отметили тогда еще в Danone Россия.

Напиток Actimuno.(2023)|Фото: hnrus.com / Эйч энд Эн

После начала СВО французский производитель продуктов объявил о планах по приостановке инвестиций в российские предприятия. Также было заявлено о планах по отказу от использования международных брендов Danone на российском рынке.

Danone является производителем продуктов брендов Activia, Alpro, Danone и Actimel.

Теги: danone, actimel, локализация


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