Сотрудники ТМК приняли участие в высадке саженцев в рамках всероссийской акции "Сохраним лес"

Сотрудники Трубной металлургической компании (ТМК) в очередной раз поддержали всероссийскую лесовосстановительную акцию "Сохраним лес". Сотрудники компании посодействовали высадке более 24,5 тыс. саженцев ели и сосны, а также крупномерных лип и кленов в Свердловской и Челябинской областях, сообщает пресс-служба ТМК.

Конкретно высадка деревьев проходила на территории Свердловского и Билимбаевского лесничеств и в городе Полевском (Свердловская область), а также в Челябинском городском бору. При участии сотрудников ТМК новый лес был заложен на территории 5,6 гектара.

Заместитель генерального директора, технический директор ТМК Борис Пьянков подчеркнул, что восстановление естественного зелёного массива в регионах присутствия ТМК является одним из приоритетов экологической политики компании.