В ульяновской школе дети получили переломы, выпрыгнув из окна из-за сигнализации

Трое детей пострадали в школе №64 в Ульяновске из-за нештатного срабатывания сигнализации. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

По его словам, сигнализация сработала из-за отключения электричества. Испугавшись громких звуков, трое детей выпрыгнули из окна школы на втором этаже и получили травмы.

Пострадавших госпитализировали. По словам губернатора, их жизни вне опасности. СМИ сообщают, что дети получили переломы.

Администрации города поручено провести проверку инцидента, установить виновных и привлечь их к ответственности.

Утром в понедельник в Ульяновске наблюдались проблемы с энергоснабжением, сообщалось о нештатной ситуации на ТЭЦ, останавливалось движение троллейбусов.