В Кремле считают, что повторение штурма Белого дома сейчас невозможно

В Кремле считают, что сейчас "уровень консолидации страны вокруг президента и в целом - залог невозможности повторения штурма Белого дома 1993-го года".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Владимир Путин не готовит никаких заявлений и обращений по поводу 30-й годовщины расстрела Дома Советов и конституционного кризиса.

"Россия прошла через темные времена и вынесла уроки из событий октября 1993 года", - добавил Песков.