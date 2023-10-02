Сын Михаила Швыдкого госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой

В Москве госпитализировали сына экс-министра культуры России Михаила Швыдкого. 43-летний Александр Швыдкой попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга, переломом свода и основания черепа, переломом ребер и нескольких позвонков, пишет Shot.

Сообщается, что Швыдкой поступил в больницу в сознании и даже успел рассказать полицейским как получил столь серьезные травмы. По словам мужчины, он упал с лестницы в подъезде дома на Большой Грузинской улице, куда, якобы, пришел в гости. При этом правоохранительные органы проверяют версию об избиении.