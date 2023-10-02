02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Жительница Первоуральска отсудила деньги за несостоявшийся тур в Египет

Жительница Первоуральска смогла через суд вернуть деньги за несостоявшийся заграничный тур.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в январе 2023 года женщина купила у турагента путевку в Египет на себя и своего ребенка почти за 76 тысяч рублей. Однако за несколько дней до вылета она была экстренно госпитализирована и не смогла поехать на отдых. Клиентка сразу предупредила об этих обстоятельствах турагента, а после выписки потребовала расторгнуть договор и вернуть деньги.

Вопрос был переадресован туроператору. Тот в возврате не отказал, однако уточнил, что фактически понесенные расходы составили 981 у.е., и что данная сумма возврату не подлежит. Женщина обратилась в консультационный пункт для потребителей, где ей помогли составить иск в суд.

В итоге решением мирового судьи Первоуральска с туроператора взыскана сумма убытков, компенсация морального вреда и штраф – всего 113 тысяч рублей. Как добавили в Роспотребнадзоре, решение уже вступило в силу.

Теги: тур, деньги, иск, суд, Первоуральск


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