02 Октября 2023
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Фото: 2ГИС

В Тюмени общественники протестуют против межвузовского кампуса

В Тюмени активисты собирают подписи против межвузовского студенческого кампуса, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в августе было заключено концессионное соглашение по строительству межвузовского кампуса. В 2024 году будут вестись проектные работы, в 2025 - строительство, которое должны завершить к 2028 году.

Проект кампуса предусматривает строительство 10 объектов общей площадью свыше 167 000 кв. метров, в том числе учебно-лабораторного комплекса, технопарка, центра поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центра, спортивного комплекса, четырех общежитий на 4 980 мест, гостиницы на 120 мест.

Разместить объект планируется на улице Мельникайте, недалеко от озера Круглого и недалеко от лесопарка имени Гагарина. Это и вызывает беспокойство тюменских общественников. Активисты полагают, что строительство нанесет непоправимый вред экологии города.

"Во-первых, несмотря на заявление властей, что кампус строится не на территории лесопарка и озера, а лишь примыкает к ним, отметим, что парк, озеро, болото, другие прилегающие территории, обитающие на них организмы и условия их существования в целом является экосистемой. Разрушение хотя бы одного элемента этой системы приведет к ее уничтожению. Во-вторых, этот природный ландшафт помогал сохранять стремительно разрушающуюся экологию города. Здесь полезнее было бы сделать место отдыха горожан, сохранив при этом естественную природу. Люди, жившие в Тюмени 20-30 лет назад, помнят как город просто утопал в зелени. Начинания и решения местных властей привели к тому, что пространство города просто закатали в бетон", - пишут активисты в своем обращении.

площадка под будущий кампус(2023)|Фото: 2ГИС

Также тюменцы отмечают, что участок, на котором планируется построить кампус, расположен далеко от учебных корпусов, что создаст проблему для студентов - им будет тяжело добираться от общежитий до мест учебы. Вызывает у общественников вопросы и цена строительства кампуса. Стоимость проекта превысит 32 млрд руб., деньги, в том числе будут браться из бюджета региона, что, по мнению активистов, не вполне дальновидно, поскольку сейчас "не время для таких трат" и деньги следовало бы направить "на развитие промышленности в регионе".

Отметим, что ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркивал выгодность проекта для региона. По словам губернатора, создание кампуса на 50% будет финансироваться из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Наука и университеты", около 40% - деньги инвестора и чуть более 10% - деньги региона.

Общественники требуют прекратить строительство межуниверситетский кампуса на улице Мельникайте, недалеко от лесопарка имени Гагарина и озера Круглого, провести экологическую экспертизу и проверку на предмет нарушений природоохранного законодательства планируемым строительством, организовать и провести публичные обсуждения с общественностью и публичные слушания о целесообразности строительства межуниверситетского кампуса как в данный исторический момент, так и в выбранном месте его строительства с привлечением независимых специалистов и экспертов в области экологии, строительства, образования и др.

Накануне.RU направило запрос в Информационный центр Правительства Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Теги: межвузовский кампус, озеро Круглое, Тюмень, площадка


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