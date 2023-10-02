02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме решили наказывать тех, кто "подсадит" детей на сигареты

В Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании для тех, кто хочет пристрастить детей к курению.

По словам одного из авторов инициативы, главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, за систематическое вовлечение детей в курение предполагается наказывать, например, исправительными работами или ограничением свободы на срок до года, пишет ТАСС.

Напомним, ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, который, по словам спикера палаты Вячеслава Володина, "полностью запрещает продажу вейпов несовершеннолетним". Примечательно, что такой запрет действовал и раньше. На самом деле, принимался лишь ряд новых ограничений.

"Мы принимаем законопроект, направленный на защиту здоровья наших детей. Я не ошибаюсь – мы закон принимаем, поскольку более 400 депутатов стали соавторами этого документа (всего в ГД 450 депутатов – прим. ред.). Нужно сделать еще несколько шагов, чтобы выгнать эту заразу из школ. Сегодня, надо признать, ситуация вышла из-под контроля", - сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он добавил, что "рынок электронных сигарет увеличивается на 20-30% ежегодно, продается 70 млн электронных сигарет".

"Поправки такие: Продажа вейпов может быть только в стационарных магазинах. Запрещается выкладка электронных сигарет на витринах. Полностью запрещается производство ароматизированных добавок для вейпов. Бюджет потеряет на акцизах, но здоровье поколения важнее. Этого не достаточно, чтобы решить проблему полностью. Нужны поправки в КоАП и Уголовный кодекс", - добавил Толстой.

Теги: Павел Крашенинников, дети, сигаренты, наказание


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