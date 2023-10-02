02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

За вовлечение детей в курение введут уголовную ответственность

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и никотинсодержащей продукции.

Действующее законодательство предусматривает только административную ответственность. Авторы предлагают усилить ее уголовной и дополнить главу 20 УК РФ ("Преступления против семьи и несовершеннолетних") новой статьей 151.3. За двукратное привлечение к административной ответственности в течение года будет уголовная.

Предусматриваются штраф до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок.

Когда это деяние совершено родителем, педагогическим работником или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию, то предусмотрена повышенная ответственность.


Теги: курение, законопроект, дети


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