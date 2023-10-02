В МИД РФ назвали принятие временного бюджета США без средств для Украины шоуна публику

В МИД России не считают, что принятие временного бюджета в США, в который не заложены средства на поддержку Украины, что-либо изменит в позиции Вашингтона.

Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, США будут продолжать поддержку Киева, а все происходящее - шоу на публику.

"Межпартийные дрязги сами по себе, поддержка сама по себе. Найдут они деньги", - цитирует Рябкова РИА Новости.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. Это позволило устранить ожидаемый шатдаун деятельности американских властей.

В сентябре была озвучена сумма, в которую оценивается помощь, выделенная США Украине после визита в Америку Владимира Зеленского. Она не является той, на которую рассчитывал глава "незалежной". Вместо $24 млрд, на которые рассчитывал Зеленский, Украина получит пакет военной помощи на $325 млн.