02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Орлов поручил чиновникам обсудить с жителями Уктуса строительство исправцентра

Чиновники встретятся с жителями Уктуса для обсуждения строительства исправительного центра. Обговорить детали и пообщаться с протестующими поручил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Дал поручение Чкаловскому району с участием ГУФСИН провести встречу с местными жителями по поводу планов создания исправительного центра на улице Просторной. Чтобы снять все возникшие вопросы и опасения, разговор должен быть максимально открытым и прямым", - написал градоначальник в своих соцсетях.

Встреча пройдёт 3 октября в 17.00 в администрации Чкаловского района (улица 8 Марта, 177).

Напомним, что исправительный центр должен появится на месте уже отстроенного санатория недалеко от школ №131 и №6. Именно это и напрягает местных жителей. По их словам, рядом в скором времени также будут находиться еще одна школа, детский сад и техникум, родителям не хочется видеть рядом с учебными заведениями ранее судимых людей.

Горожане утверждают, что хоть в исправцентре и будут находиться осужденные по статьям средней степени тяжести, это не исключает тот факт, что ранее они могли сидеть за более тяжелые преступления, в том числе против личности и половой неприкосновенности.

На прошлой неделе на место сбора недовольных граждан приехала полиция. Сотрудники УМВД упрекнули толпу из примерно 20 человек в организации "несанкционированного мероприятия" и увезли в отделение особо активную пенсионерку. После жители Уктуса создали петицию против строительства.

Теги: Орлов, исправцентр, Уктус


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