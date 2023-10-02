02 Октября 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В IT-комитете Госдумы призвали провести "киберусиление" депутатов

В комитете Госдумы по информполитике предложили провести "скорейшее киберусиление всех партий и общественных организаций" после заявления депутата Семигина о взломе его сайта.

При этом член комитета ГД по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") не делает однозначных выводов о взломе, ведь в этой истории пока очень много странностей. Например, Геннадий Семигин опубликовал заявление о хакерской атаке только сегодня, хотя на сайте "Патриотов России" его странный "комментарий" появился 29 сентября.

"Если это действительно результат работы хакеров или фишинговой атаки, нужно поднимать вопрос о скорейшем киберусилении всех партий и общественных организаций. Им необходимо принимать дополнительные меры информационной безопасности, чтобы исключить возможность манипулирования общественным мнением", - пишет в своем Telegram-канале Горелкин.

Он добавляет: "В любом случае кому-то придется нести ответственность за произошедшее. Нельзя допускать, чтобы она растворялась за универсальной формулировкой "нас взломали".

Текст на сайте "Патриотов России" касался избиения 15-летним сыном Рамзана Кадырова подследственного Никиты Журавеля. В заявлении от имени Семигина в целом выражалась поддержка действий подростка и главы Чечни, а также содержалось предположение, что аналогичные методы "стимулирования" российских военных со стороны "кадыровцев" позволили бы СВО продвигаться более быстрыми темпами.

Теги: антон горелкин, геннадий семигин, скандал, взлом, госдума


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Ранее 02.10.2023 10:54 Мск "Взломали": Семигин прокомментировал скандал с "поддержкой" Кадырова

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