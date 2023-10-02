Жителя Магнитогорска, заявившего о грабеже в полицию, проиграв на ставках, приговорили к штрафу

Жителя Магнитогорска приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей за заведомо ложный донос о совершенном грабеже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2023 года мужчина обратился в дежурную часть отдела полиции и сообщил, что на него напали несколько человек, и применяя насилие, похитили 20 тыс. рублей и iPhone X.

Однако было установлено, что деньги и телефон мужчина проиграл на ставках, а обратился в полицию он с целью оправдаться перед женой.