Депутат Николаев заявил об абсурдности законодательства в отношении абортов

Российское законодательство в отношении абортов "по-советски архаично" и соответствует глобалистским установкам, а не российским традиционным духовно-нравственным ценностям. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Николаев по случаю проведения конференции "Аборт и здоровье женщины".

Он обратил внимание, что в начале октября вступил в силу закон об уголовном наказании за уничтожение краснокнижных растений и грибов. За это можно получить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. А если все это совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой - срок от 6 до 9 лет со штрафом от 1,5 до 3 миллионов рублей.

"А вот за "Незаконное проведение искусственного прерывания беременности" (ст. 123 УК РФ), то есть за криминальное лишение жизни нерожденного ребенка, можно отделаться штрафом всего до 80 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами до 2 лет", - написал он.

Правда, при смерти матери УК предусматривает принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Но за само убийство ребенка - вообще или почти ничего.

"Что-то в этом совсем не то. Мы говорим о традиционализме, а по факту наше законодательство полно планетаристких ценностей: убить нерожденного ребенка с мамой - наказание меньше, чем за грибы с животными, путь даже очень краснокнижными. Человек явно "не дотягивает" по значимости до гриба?" - вопрошает Николаев.

Как сообщалось, аборты одобряют почти 50% россиян. Они получили почти 0,5 балла по шкале от 0 до 1, где 0 означает наименьшую поддержку ("никогда не может быть оправдано"), а 1 — наибольшую ("всегда может быть оправдано"). Правда, аборты уступают другой современной "ценности" - разводам, которые одобряют около 70% россиян. В этом глубокое противоречие между декларированием приверженности государства традиционным представлениям и тем, что есть по факту и в законодательстве.