02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В КДК отказались рассматривать слова президента "Урала" про арбитров

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не будет рассматривать слова президента "Урала" Григория Иванова, сказанные им по итогам матча с "Ростовом".

Напомним, встреча состоялась в минувшую пятницу в Ростове-на-Дону. Уральская команда вела со счетом 2:0, но в итоге упустила победу. Сначала в ворота гостей был назначен неочевидный пенальти, который "Ростов" реализовал. А во второй половине игры екатеринбуржцы остались в меньшинстве после удаления Андрея Егорычева. К этому решению арбитра у "Урала" также были определенные вопросы.

После игры главный тренер уральцев Виктор Гончаренко отказался комментировать ситуацию, не сказав ни единого слова на пресс-конференции. Зато выступил президент команды Григорий Иванов: он, не стесняясь в выражениях, обрушился с резкой критикой на арбитров.

Сообщалось, что за эти слова функционера могут дисквалифицировать. Однако сегодня стало известно, что КДК РФС даже не будет рассматривать эту историю.

"Данное дисциплинарное нарушение не входит в компетенцию КДК, поскольку слова были произнесены Ивановым не на стадионе и не в период после матча. По матчу "Ростов" – "Урал" КДК рассмотрит выходы за пределы технической зоны главных тренеров команд Валерия Карпина и Виктора Гончаренко", - заявил глава комитета Артур Григорьянц изданию "Чемпионат".

Напомним, ранее Григорий Иванов заявлял, что намерен и дальше критиковать арбитров за их плохую работу.

Теги: Иванов, арбитры, слова, КДК


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