Дети Варданяна обратились к мировым лидерам с призывом спасти их отца

02 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В бывшем СССР
Фото: youtube.com/c/RubenVardanyanOfficial

Дети Варданяна обратились к мировым лидерам с призывом спасти их отца

Четверо детей миллиардера и экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна обратились к мировым лидерам, правозащитникам и СМИ с просьбой помочь им освободить отца из заключения на территории Азербайджана.

В Telegram-канале Варданяна опубликовано заявление от имени детей, где говорится: "С тех пор, как он был задержан, у нас нет возможности связаться с ним и узнать о его состоянии. Мы не знаем, как с ним обращаются, и опасаемся за его жизнь и здоровье".

"Из-за агрессии Азербайджана против Арцаха 19 сентября гуманитарный кризис перерос в настоящую катастрофу, началось вынужденное массовое перемещение местных жителей. Среди мирных людей, направлявшихся в Армению, был и наш отец. Из всех, кто проходил через азербайджанский пропускной пункт, он был специально выделен и задержан", - говорится в заявлении от имени детей бизнесмена.

Они добавляют, что целью Варданяна было "снизить напряженность этого конфликта и найти мирное решение многолетней распри".

"Наш отец гуманист и никогда не участвовал в военных действиях. <…> В последние десятилетия он вкладывал средства нашей семьи и его партнеров и единомышленников в развитие образования и сохранение культуры народов региона, независимо от их вероисповедания", - добавляют авторы заявления.

Рубен Варданян(2023)|Фото: пограничная служба Азербайджана

О задержании Рубена Варданяна при описанных выше обстоятельствах стало известно 27 сентября. Служба безопасности Азербайджана считает, что Варданян, будучи гражданином Армении, "в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе".

За "спонсирование терроризма" Варданяну по азербайджанским законам грозит 14 лет тюрьмы и до 8 лет за участие в "создании незаконных вооруженных формирований".

Варданян, состояние которого Forbes в 2020 году оценивал в $1,2 млрд, является основателем школы управления "Сколково" и инвестиционной группы "Тройка диалог". В 2022 году он объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах. Тогда же он получил предложение стать госминистром непризнанной республики, принял его и пробыл в должности до февраля 2023 года.

Теги: рубен варданян, нагорный карабах, азербайджан, обращение, задержание


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.09.2023 15:57 Мск В центре Еревана проходит митинг в поддержку Рубена Варданяна
Ранее 28.09.2023 10:43 Мск Варданяну в Азербайджане предъявили обвинение в финансировании терроризма
Ранее 27.09.2023 14:12 Мск Экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян задержан – власти Азербайджана
Ранее 27.09.2023 13:22 Мск Рубена Варданяна задержали на армяно-азербайджанской границе
Ранее 23.12.2022 16:27 Мск Лавров оценил переезд в Карабах бывшего миллиардера из России Варданяна
Ранее 23.12.2022 15:45 Мск Азербайджан потребовал от бывшего миллиардера из России Варданяна покинуть Нагорный Карабах
Ранее 20.10.2022 12:26 Мск Бывший российский миллиардер Рубен Варданян станет госминистром Нагорного Карабаха
Ранее 01.09.2022 15:09 Мск Российский миллиардер Рубен Варданян отказался от гражданства РФ и переехал в Арцах

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети