Дети Варданяна обратились к мировым лидерам с призывом спасти их отца

Четверо детей миллиардера и экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна обратились к мировым лидерам, правозащитникам и СМИ с просьбой помочь им освободить отца из заключения на территории Азербайджана.

В Telegram-канале Варданяна опубликовано заявление от имени детей, где говорится: "С тех пор, как он был задержан, у нас нет возможности связаться с ним и узнать о его состоянии. Мы не знаем, как с ним обращаются, и опасаемся за его жизнь и здоровье".

"Из-за агрессии Азербайджана против Арцаха 19 сентября гуманитарный кризис перерос в настоящую катастрофу, началось вынужденное массовое перемещение местных жителей. Среди мирных людей, направлявшихся в Армению, был и наш отец. Из всех, кто проходил через азербайджанский пропускной пункт, он был специально выделен и задержан", - говорится в заявлении от имени детей бизнесмена.

Они добавляют, что целью Варданяна было "снизить напряженность этого конфликта и найти мирное решение многолетней распри".

"Наш отец гуманист и никогда не участвовал в военных действиях. <…> В последние десятилетия он вкладывал средства нашей семьи и его партнеров и единомышленников в развитие образования и сохранение культуры народов региона, независимо от их вероисповедания", - добавляют авторы заявления.

О задержании Рубена Варданяна при описанных выше обстоятельствах стало известно 27 сентября. Служба безопасности Азербайджана считает, что Варданян, будучи гражданином Армении, "в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе".

За "спонсирование терроризма" Варданяну по азербайджанским законам грозит 14 лет тюрьмы и до 8 лет за участие в "создании незаконных вооруженных формирований".

Варданян, состояние которого Forbes в 2020 году оценивал в $1,2 млрд, является основателем школы управления "Сколково" и инвестиционной группы "Тройка диалог". В 2022 году он объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах. Тогда же он получил предложение стать госминистром непризнанной республики, принял его и пробыл в должности до февраля 2023 года.