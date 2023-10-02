Военным при увольнении будут платить за неиспользованный отпуск

При увольнении с военной службы за неиспользованные отпуска предлагается выплачивать денежную компенсацию. Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, опубликован на портале нормативных правовых актов.

В ведомстве отмечают, что в условиях СВО основные и дополнительные отпуска военнослужащим предоставляются не в полном объеме и зачастую переносятся на следующий календарный год. При этом законодательство не позволяет без согласия военных исключить их из списков личного состава воинской части до предоставления неиспользованных отпусков, в том числе перенесенных в связи с болезнью или другими обстоятельствами, а также дополнительных суток отдыха, которые могут быть присоединены к основному отпуску.