02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Военным при увольнении будут платить за неиспользованный отпуск

При увольнении с военной службы за неиспользованные отпуска предлагается выплачивать денежную компенсацию. Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, опубликован на портале нормативных правовых актов.

В ведомстве отмечают, что в условиях СВО основные и дополнительные отпуска военнослужащим предоставляются не в полном объеме и зачастую переносятся на следующий календарный год. При этом законодательство не позволяет без согласия военных исключить их из списков личного состава воинской части до предоставления неиспользованных отпусков, в том числе перенесенных в связи с болезнью или другими обстоятельствами, а также дополнительных суток отдыха, которые могут быть присоединены к основному отпуску.

Теги: отпуск, компенсация, военнослужащие


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