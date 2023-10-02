02 Октября 2023
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Фото: пресс-служба РМК

Волонтёры Томинского ГОКа приняли участие во Всероссийской акции по высадке деревьев "Сохраним лес"

Волонтёры Томинского ГОКа приняли участие во Всероссийской акции по высадке деревьев "Сохраним лес". Мероприятие прошло на территории Челябинского городского бора, часть которой пострадала от пожара в 2013 году. Чтобы компенсировать убытки бора активисты высадили почти девять тысяч саженцев.

Масштабная Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит по всей стране в рамках национального проекта "Экология". За четыре года она стала одним из главных в стране проектов по восстановлению лесов, пострадавших от пожаров, вырубок и других природных факторов.

"С удовольствием принял участие в мероприятии, потому что это возможность внести вклад в экологию родного города и сделать что-то по-настоящему значимое", - отметил ведущий инженер по аспирации, вентиляции и кондиционированию центральной химической лаборатории Томинского ГОКа Данила Мейстер.

Волонтёры Томинского ГОКа приняли участие в акции Сохраним лес(2023)|Фото: пресс-служба РМК

Напомним, Томинский ГОК является одним из самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в медной отрасли России последних лет. Предприятие работает в Сосновском районе Челябинской области на Томинском месторождении медных руд. На предприятии внедрены самые экологически безопасные технологии, все работы ведутся безопасно для окружающей природной среды, поверхностных и подземных вод. ТГОК ведёт социально-ответственную политику. В частности, на территории присутствия построен ФОК, выполнен капремонт двух детских садов и реконструирована лыжная база «Берёзка» в Коркино. Также выполнены проекты развития городской среды и благоустройства в Томинском сельском поселении Сосновского района.

Теги: РМК, Томинский ГОК, Сохраним лес,


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