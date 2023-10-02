02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Югре пьяный бесправный водитель спровоцировал погоню со стрельбой

В Югре полицейские применили огнестрельное оружие для остановки нетрезвого водителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции во время ночного патрулирования попытались остановить автомобиль "Лада", однако водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. Двигаясь на высокой скорости, нарушитель несколько раз выезжал на встречку, получил предупреждение от инспектора о применении огнестрельного оружия. После того, как полицейский сделал несколько прицельных выстрелов по колесам, водитель был вынужден остановить машину и попытался скрыться в лесу, но его задержали полицейские.

Он 17 раз привлекался к ответственности за нарушение Правил дорожного движения и был лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, полицейские установили, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения.

"В отношении него за различные правонарушения составлено 18 административных протоколов. Виновному назначено наказание в виде административного ареста, а его автомобиль отправлен на специализированную стоянку", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Теги: водитель, ДТП, стрельба


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