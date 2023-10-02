Пушилин: ВСУ могут начать новое наступление в октябре

Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что украинские войска могут начать новое наступление в октябре.

По его словам, фиксируется скопление сил противника по южному направлению. "Имеется в виду ореховское, угледарское направления", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что, учитывая ситуацию, "военное командование рассматривает разные варианты развития событий".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "продолжение" контрнаступления ВСВУ осенью и зимой. Об этом он заявил американским СМИ после переговоров в Вашингтоне с представителями Конгресса и администрации Байдена.