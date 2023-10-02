Минобразования Калужской области признало, что дети могут не пользоваться электронным дневником

Родители могут не пользоваться ни электронным дневником, ни электронным журналом, ни цифровым сервисом "Моя школа". Такой ответило родителям Министерство образования Калужской области.

Отмечается, что в течение этого года все школы переходят на ФГИС "Моя школа", которая синхронизирована с порталом госуслуг.

"Если вы не хотите пользоваться электронным журналом, а также имеете пожелания, касающиеся обработки персональных данных, сообщите, пожалуйста, об этом администрации школы, чтобы коллеги учли это при организации работы. Все ваши интересы будут соблюдены", - написало ведомство.

Ранее родители Москвы заявили о принуждении к "Моей школе".