В Челябинске рядом с парком Гагарина открыли новый пункт полиции

В Центральном районе Челябинска открыли новый пункт полиции. В открытии принял участие губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Он расположен на пересечении проспекта Ленина и улицы Лесопарковой, недалеко от парка Гагарина. Планируется, что модульный пункт полиции будет работать круглосуточно. В нем предусмотрено место для приема граждан участковым уполномоченным полиции. В распоряжении полицейских будут электромобиль и три электроквадроцикла. Также для полицейских предусмотрена защитная экипировка и шлемы.

Как отметил Алексей Текслер, это первый опыт, когда в общественном месте электромобили и электроквадроциклы будут помогать сотрудникам полиции проводить дежурства. "Мне кажется, это хорошее начинание, мы обязательно его продолжим", - отметил он.