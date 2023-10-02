На Украине осталось 23 миллиона человек - Азаров

На территории Украины осталось 23 млн человек, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, сославшись на данные Государственной миграционной службы.

"В документе миграционной службы Украины говорится, что на территории страны осталось 23 млн. человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев. А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну", - пишет Азаров в своем Telegram-канале.

Он обвиняет ЕС и США в "уничтожении Украины в своих интересах" за счет предоставления Киеву финансовой помощи.

По данным Всемирного банка, в 2021 году численность населения Украины составляла 43,79 млн человек.