СК возбудил дело после гибели приезжего рабочего в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после гибели человека на стройплощадке.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 29 сентября на улице Азина в уральской столице, где ведется строительство жилого дома. Рабочий упал с высоты. В результате мужчина погиб.

Как добавили в УМВД по Екатеринбургу, по предварительным данным, погибшим является мужчина 1996 года рождения. Он приехал в город из другого субъекта России и работал на данном строительном объекте.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Проводятся допросы, назначена судебная экспертиза. Также СК будет изучена документация о проводящихся на стройке работах.