Темпы роста экономики Китая сейчас самые медленные за полвека – Всемирный банк

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики Китая в следующем году до 4,4% (против 4,8% в апрельском прогнозе). Следом понижен и прогноз для развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона – до 4,5%,

Financial Times отмечает, что это самые медленные темпы роста ВВП для данного региона с конца 1960-х, если не учитывать периоды ЧС вроде пандемии и финансовых кризисов.

Одной из причин такого резкого замедления восточных экономик Всемирный банк считает протекционистскую торговую политику США. Теперь Вашингтон стимулирует возвращение производства на территорию страны.

Но не только в Америке дело. Замедление экономического роста связано и с внутренними трудностями в Китае (от старения населения до проблем в строительной отрасли), и с геополитической напряженностью в мире.

Прежний прогноз базировался на предположении, что Китай быстро будет восстанавливаться после снятия ковидных ограничений.