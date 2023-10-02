02 Октября 2023
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Фото: из личного архива В.Н. Горелых

Названы дата и место прощания с экс-начальником свердловского ГУ МВД

Стали известны дата и место прощания с экс-начальником свердловского Главка МВД Владимиром Воротниковым. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, прощание с легендарным сыщиком состоится в предстоящую среду, 4 октября, в Храме-памятнике на Крови. Церемония начнется в 10.00.

"После гражданской панихиды и церемонии отпевания траурный кортеж проследует на Широкореченское кладбище Екатеринбурга, где состоятся похороны. В последний путь генерала Воротникова проводят со всеми воинскими почестями, как и положено, с оркестром и под троекратный оружейный салют. Необходимую помощь в организации прощания с заслуженным ветераном гарнизона оказывает свердловский Главк МВД", - отметил полковник Горелых.

Владимир Воротников ушел из жизни 1 октября, не дожив всего день до своего 73-летия. Он дважды возглавлял свердловское управление МВД: с 1994 по 1997 и с 2001 по 2006 годы, после чего стал почетным консулом Монголии в Екатеринбурге.

Теги: Воротников, прощание, дата


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