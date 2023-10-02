Минэнерго Молдавии сообщил об отказе страны от закупки газа у "Газпрома"

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у компании "Газпром".

По его словам, Молдавии удалось получить газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке по более низкой цене.

В декабре прошлого года власти Молдавии заявили о независимости от российского газа. "Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом", - заявлял молдавский вице-премьер Андрей Спыну.

С того же месяца "Молдовагаз" начал получать газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов, пишет РИА Новости.