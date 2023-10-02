Глава Росприроднадзора посетит Челябинский цинковый завод

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 3 октября посетит Челябинский цинковый завод и ОГКУ "Центр экологического мониторинга Челябинской области".

Напомним, в январе 2021 года Челябинск с рабочим визитом посетили вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, замминистра природных ресурсов РФ Мурад Керимов и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Они посетили челябинскую городску свалку, где проводились работы по ее рекультивации, "Мечел", ЧТПЗ и центр экологического мониторинга Челябинской области. После этого в областном правительстве прошло совещание.